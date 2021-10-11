تصفيات المونديال - الجابون تثأر من أنجولا وتحقق أول فوز في مجموعة مصر

حققت الجابون فوزها الأول في المرحلة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 بإسقاط ضيفتها أنجولا بهدفين دون رد في الجولة الرابعة على ملعب فرانسفيل.

وسجل بيير-ايمريك أوباميانج قائد الجابون ومهاجم أرسنال الهدف الأول بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 74.

وأضاف تو كارنيرو الهدف الثاني في الدقيقة 84 بالخطأ في شباكه، لتثأر الجابون من أنجولا التي هزمتها يوم الجمعة بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة.

ورفعت الجابون رصيدها إلى 4 نقاط لترتقي للمركز الثالث في ترتيب المجموعة بفارق نقطة عن أنجولا الرابعة والتي تلقت الهزيمة الثالثة.

وتتصدر مصر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط وتليها ليبيا بـ6 نقاط ويلتقي الفريقان مساء الإثنين في بنغازي.

ويسعى الفراعنة لمشاركة رابعة في المونديال وثانية على التوالي بعد مشاركتهم في نسخ 1934 و1990 و2018 بينما أنجولا شاركت فقط في كأس العالم 2006.

وفي المقابل لم تتأهل ليبيا أو الجابون مطلقا للمونديال.

وفي منتصف نوفمبر المقبل ستستضيف أنجولا منتخب مصر في الجولة الخامسة ثم تحل ضيفة على ليبيا.

بينما الجابون تستضيف ليبيا ثم تواجه الفراعنة في مصر.

ويتأهل بطل المجموعة إلى المرحلة النهائية من التصفيات والتي تلعب فيها 5 منتخبات ضد 5 ويعبر الفائزون إلى المونديال.