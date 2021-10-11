دربي كاونتي يستأنف ضد قرار خصم 12 نقطة من رصيده

الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 15:16

كتب : FilGoal

ديربي كاونتي

ذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أن إدارة نادي دربي كاونتي قررت تقديم استئناف ضد القرار الصادر من رابطة الدوري الإنجليزي بخصم 12 نقطة من رصيده بدوري القسم الثاني بسبب إفلاس النادي.

ويأمل النادي قبول الاستئناف وإيقاف القرار الذي جعل النادي يحتل المركز الاخير بجدول المسابقة برصيد نقطتين.

قبل أسبوعين أفادت الرابطة في بيان: "وفقا للوائح تم خصم 12 نقطة من رصيد دربي كاونتي يأتي ذلك بعدما دخل النادي رسميا تحت الإدارة القضائية بسبب معاناته المالية".

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وأضاف البيان "ستتواصل الرابطة مع ممثلي صندوق جماهير دربي كاونتي الرسمي وأعضاء البرلمان من منطقة دربي وأصحاب المصلحة الآخرين لدعوتهم لاجتماع لمناقشة موقف النادي الآن بعد تعيين المسؤولين القضائيين".

ويواجه دربي كاونتي خطر خصم 9 نقاط إضافية بسبب أخطاء في حسابات النادي المالية، وقد يرتفع الخصم إلى 24 نقطة في حالة عدم تقاضي واين روني المدير الفني للفريق واللاعبين لأجورهم هذا الشهر.

وقال تريفور بيرش الرئيس التنفيذي لدوري القسم الثاني "إنني أقدر أن هذه فترة صعبة ومثيرة للقلق لكل شخص مرتبط بالنادي، وخاصة الموظفين والجماهير، ونعتزم العمل بشكل سريع مع المسؤولين وجميع الأطراف ذات الصلة بهدف تأمين مستقبل النادي".

دربي كاونتي
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