سلبية مسحة منتخب ليبيا قبل لقاء مصر

تلقى المنتخب الليبي نتائج تحاليل الكشف عن فيروس كورونا قبل مواجهة نظيره المصري في تصفيات كأس العالم وجاءت كلها سلبية.

ويلعب منتخب مصر أمام ليبيا في التاسعة من مساء الإثنين ضمن مباريات الجولة الرابعة لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

وخضع لاعبو منتخب ليبيا للمسحة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا، وأظهرت النتائج سلبية المسحة لجميع اللاعبين.

المسحة تمت تحت إشراف أطباء وزارة الصحة الليبية ومندوب من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وسيحصل جميع أعضاء المنتخب الليبي على بطاقة تثبت خضوعهم للتحليل أثناء الدخول لملعب المباراة طبقا لتعليمات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم.

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ويتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 7 نقاط بينما تحل ليبيا في المركز الثاني بست نقاط.

وتلقت بعثة منتخب مصر مساء الأحد نتائج تحليل الكشف عن فيروس كورونا وجاءت كلها سلبية.

وكان منتخب مصر قد تغلب على ليبيا ضمن مباريات الجولة الثالثة بهدف عمر مرموش.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز خارج الديار ليضع قدما نحو المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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