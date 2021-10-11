مجموعة مصر - أزمة جديدة بين أنجولا والجابون بسبب مسحة فيروس كورونا

نشبت أزمة جديدة بين الجابون وأنجولا بسبب مسحة فيروس كورونا، قبل مباراة الفريقين ضمن الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2022.

المنتخبان اللذان يتواجدان ضمن مجموعة مصر لعبا مباراة الجولة الثالثة بعد تأخير لمدة 90 دقيقة بسبب أزمة حول مسحة فيروس كورونا (التفاصيل).

وذكر الاتحاد الأنجولي لكرة القدم صباح الإثنين عبر حسابه الرسمي على تويتر أن الفريق ظل في المطار لعدة ساعات لدى وصوله إلى الجابون، وعومل بطريقة سيئة من قبل الجانب الجابوني.

وأفاد الاتحاد الأنجولي "منعت سلطات الجابون منتخبنا من مغادرة المطار".

وأضاف "زعموا أنه يجب إخضاع البعثة لفحوصات فيروس كورونا لكن فريق الأطباء لم يحضر".

وأتم "تم التحفظ على البعثة في غرف بدون تكييف هواء، وبدون مقاعد".

ومن المفترض أن تنطلق المباراة في الثالثة عصرا.

مباراة الجولة الثالثة تأجلت لـ90 دقيقة بعدما كان من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة لكنها بدأت في السابعة والنصف.

يعود ذلك لأن منتخب الجابون لم يخضع للمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا فور وصوله لأنجولا.

وخضع لاعبو الجابون إلى اختبارات كورونا في ليبرفيل عاصمة الجابون قبل سفرهم، لكنهم لم يخضعوا للاختبارات في لواندا ما جعل المباراة تتأجل.

وفي النهاية اتفق الطرفين على خوض المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1.