"سولشاير يكذب على فان دي بيك بشكل صارخ"

أبدى بول إينس لاعب مانشستر يونايتد السابق شعوره بالاستياء من طريقة معاملة المدرب أولي جونار سولشاير للاعب الوسط الهولندي دوني فان دي بيك، والذي لا يزال يعاني لإيجاد موقع ضمن خطط الفريق.

واستمر الموقف في التصاعد حتى بلغ ذروته قبل أسبوعين، حين التقطت الكاميرات فان دي بيك وهو يلقي علكته غاضبا وسط مواساة من بعض الزملاء، وذلك إثر تركه مرة أخرى على مقاعد البدلاء ضد فياريال في دوري أبطال أوروبا.

ووجه إينس الذي لعب أكثر من 200 مباراة بقميص الشياطين الحمر اتهاما واضحا للمدرب النرويجي بالكذب على فان دي بيك بشأن وقت اللعب الذي سيحصل عليه، وذلك حين أغراه للتعاقد معه من أياكس قبل 12 شهرا.

وقال إينس في برنامج "ذا كيلي أند رايتي": "إذا كنت سأتعاقد مع لاعب من الطراز الأعلى ومن أياكس، أول شيء سيقوله: هل سألعب؟ أين تراني مناسبا في أسلوبك وفي فريقك"؟

وأضاف "كمدرب أمامك خيارين، أن تقول الحقيقة أو لا تقولها. مما رأيته في آخر عام، فهو لم يخبر دوني بالحقيقة. لم يحصل اللاعب على أي وقت، لديه 35 مليون جنيه استرليني على مقاعد البدلاء".

وأوضح "يمكنني أن أصمت إذا تواجدت على مقاعد البدلاء وكان الفريق يفوز ويلعب بشكل جيد، ولكن يمكنك القول أن أداء فريد وسكوت مكتوميناي يتباين بين أسبوع وآخر، حتى بول بوجبا أيضا".

وتابع "ولكن إن كانوا يلعبون طوال الوقت بهذه الحالة وأنا أجلس هنا أشاهدهم يلعبون، سأكون غاضبا".

واختتم إينس "إنه محترف يفعل كل شيء كما يقول الكتاب. أولي (سولشاير) خرج قائلا أنه في خططه، وبوضوح كان يكذب بشكل صارخ. كان يجب على فان دي بيك الرحيل في يناير لصالح مسيرته".

وكان فان دي بيك يعيش فترة رائعة مع أياكس، حيث بلغ معه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في 2019 بعد إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس، قبل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في صيف 2020، ليحصل على 511 دقيقة لعب فقط في البريميرليج طوال الموسم الماضي، و3 مشاركات في جميع المسابقات هذا الموسم.