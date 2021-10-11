النقاز: قد أعود لـ الزمالك
الإثنين، 11 أكتوبر 2021 - 11:49
كتب : FilGoal
أوضح حمدي النقاز لاعب الأهلي السعودي أنه قد ينضم للزمالك في 2022 بعدما ينتهي عقده مع فريقه الجديد.
حمدي النقاز
النادي : الأهلي
وتعاقد الزمالك بالفعل مع المدافع التونسي لكن بسبب منع الأول من قيد لاعبين جدد حتى صيف 2022 اضطر النقاز للانتقال لناد آخر.
وقال اللاعب البالغ عمره (28 عاما) عبر إذاعة موزاييك التونسية:"أتمنى العودة للمنتخب من خلال مشاركتي مع الأهلي".
وواصل "تعاقدت مع الزمالك لمدة 3 مواسم لكن لم أستطع الانضمام بسبب أزمة القيد".
وبسؤاله هل ينضم للزمالك في العام المقبل، أجاب اللاعب الأسبق للترجي والنجم الساحلي "هذا وارد".
وكشف النقاز في وقت سابق أن بيراميدز فاوضه بشكل غير رسمي للانضمام إليه.
وقال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق إن النادي متعاقد مع النقاز بداية من الموسم المقبل. (التفاصيل)
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