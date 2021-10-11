سكاي: اللقاء الأول بين ممثلة الملاك الجدد ولاعبي نيوكاسل اليوم.. وهذا موعد رحيل بروس

من المنتظر أن تجتمع أماندا ستافلي، كممثلة عن ملاك نادي نيوكاسل الجدد، باللاعبين والمدرب ستيف بروس، اليوم الإثنين، بحسب شبكة سكاي سبورتس.

وكشف تقرير سكاي أن قرار إقالة المدرب بروس، من المتوقع أن يصدر قبل مواجهة الأحد المقبل ضد توتنام هوتسبير.

وحتى الآن، لم يحدد الملاك السعوديون الجدد للنادي خليفة بروس، ولكن من المتوقع أن المدرب المساعد جرايم جونز سيقود الفريق خلال مواجهة الخصم اللندني.

وكان بروس قد أوضح في وقت سابق أنه يتوقع إقالته قائلا: "أنا سعيد للنادي وللجمهور، أتمنى الاستمرار ولكنني لست غبيا وأتفهم ما يحدث مع وجود ملاك جدد للنادي".

وأوضحت سكاي أن سبب عدم اتخاذ الملاك الجدد لأي قرارات سريعة، هو استحواذهم السريع على النادي ما قلل من الوقت الذي قضوه للتفكير في الخطوات التي تلي هذا الاستحواذ.

أماندا ستافلي ومستشاريها لديهم قائمة مختصرة للمدربين المرشحين لخلافة بروس على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق ومعه ستيفن جيرارد مدرب رينجرز الاسكتلندي وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، بحسب ديلي ميل.

نيوكاسل يستضيف توتنام الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج بـ3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات حيث عجز عن تحقيق أي فوز حتى الآن.