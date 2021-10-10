مدير توتنام: لدينا أفضل مهاجم في العالم.. إيكاردي لم يكن قريبا من يوفنتوس

تحدث فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي توتنام هوتسبر عن الكثير من القضايا العالقة بشأن فريقه وعلى رأسها موقف نجمه هاري كين، كما كشف حقيقة مفاوضات النادي مع العديد من اللاعبين على رأسهم دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا.

وقال باراتيتشي في حديثه خلال "فستيفال ديلو سبورت": "هاري كين يحب توتنام. قررنا الإبقاء عليه الصيف الماضي لبدء عملية إعادة البناء، ونحن سعداء بخيارنا. لا يوجد حاجة لأي حديث جديد عن هاري، فهو يعرف كيف يشاطرنا إحساس الانتماء إلى توتنام".

أما عن موقف الفريق من التعاقد مع فلاهوفيتش أوضح "لن أتحدث عنه لأنه يملك عقدا مع فيورنتينا، وأيضا لأن لدينا هاري كين الذي هو أفضل مهاجم في العالم".

وبسؤاله عن محاولات توتنام للتعاقد مع ميلان شكرينيار ومارسيلو بروزوفيتش ثنائي إنتر ميلان قال باراتيتشي: "هذه شائعات لا أساس لها. لم نفاوض بروزوفيتش فهو لاعب في صفوف إنتر".

وينتهي عقد لاعب الوسط الكرواتي مع النيراتزوري بنهاية الموسم الحالي، ما يعني إمكانية التعاقد معه مجانا للموسم الجديد.

وعمل باراتيتشي في يوفنتوس على مر عقد من الزمان قبل انتقاله إلى توتنام، وهو ما حرك الأسئلة تجاه ارتباط يوفي طويل الأمد بضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر ميلان سابقا وباريس سان جيرمان حاليا.

وعن ذلك أوضح المدير الرياضي للسبرز: "لم يكن إيكاردي قريبا أبدا من يوفي بسبب سلسلة من الأوضاع. كان يملك عقدا مع إنتر وكانت عملية انتقال معقدة، ثم أصبح لدينا مهاجمين رائعين في يوفي وبات من الصعب إيجاد لاعب أفضل. كان هناك الكثير من الحديث عن إيكاردي، ولكنه لم يكن قريبا على الإطلاق".

ويتحدث باراتيتشي عن فترة امتلك بها يوفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو منذ صيف 2018 حين استقدمه من ريال مدريد، وحتى الصيف الماضي حين انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن هاري كين ارتبط بالرحيل إلى مانشستر سيتي الذي كان يسعى لضمه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن مطالب توتنام المرتفعة وتمسكه باللاعب حالا دون انتقاله.