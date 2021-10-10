مران الزمالك - أوناجم يشارك وتدريبات منفردة لـ سيسيه.. وجلسة من كارتيرون قبل مواجهة توسكر

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 17:57

كتب : FilGoal

مران الزمالك

اجتاز الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم فريق الزمالك المرحلة الأولى من الفحوصات الطبية التي خضع لها بعد عودته لصفوف الفريق عقب انتهاء إعارته مع الاتحاد السكندري.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع برنامج خاص لسيسيه من أجل تجهيزه بالشكل الأمثل للموسم الجديد.

وشهد مران الزمالك ظهور اللاعب لخوض تدريبات منفردة حول الملعب وأداء بعض التدريبات التأهيلية.

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كما شارك محمد أوناجم لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك في تدريبات الفريق اليوم الأحد.

وانتظم أوناجم بعد عودته من المغرب عقب انتهاء إجازته القصيرة وشارك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

ويذكر أن أوناجم خارج حسابات الجهاز الفني أمام توسكر في دوري أبطال إفريقيا بسبب عدم قيد اللاعب في القائمة الإفريقية.

ويخوض الزمالك لقاء الذهاب أمام توسكر الكيني في الثانية ظهر يوم السبت المقبل بكينيا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وعقد كارتيرون جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد.

وشرح كارتيرون بعض النقاط الفنية الخاصة بالفترة المقبلة وطالب اللاعبين بمواصلة ما تم الانتهاء منه في الموسم الماضي.

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