ديلي ميل: بروس يعيش أيامه الأخيرة في نيوكاسل.. وقائمة المرشحين لخلافته

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 17:31

كتب : FilGoal

ستيف بروس نيوكاسل

يبدو أن ستيف بروس المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي يعيش أيامه الأخيرة مع الفريق بعد تغيير الإدارة المالكة للنادي.

الاتحاد الإنجليزي أعلن في وقت سابق الموافقة على بيع نادي نيوكاسل لصندوق الاستثمار السعودي. (طالع التفاصيل)

بحسب ديلي ميل، فإن إقالة المدرب الإنجليزي قد تحدث خلال هذا الأسبوع وسيحصل على مكافأة قدرها 8 ملايين جنيه إسترليني.

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من المنتظر أن تتم منافشة الشروط مع بروس قبل نهاية التوقف الدولي لتحديد مصيره.

أماندا ستافلي ومستشاريها لديهم قائمة مختصرة للمدربين المرشحين لخلافة بروس على رأسهم لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند الألماني السابق ومعه ستيفن جيرارد مدرب رينجرز الاسكتلندي وبراندن رودجرز مدرب ليستر سيتي.

جيريمي جونز مساعد المدرب سيتولى مهام قيادة الفيق بعد ستيف بروس بشكل مؤقت لحين الاستقرار على المدرب الجديد.

الملاك الجدد يرون أن استمرار ستيف بروس حتى مباراة توتنام الأحد المقبل سيحبط الجماهير ويقلل من الحماس بعد بيع النادي.

نيوكاسل يستضيف توتنام الأحد المقبل على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الإنجليزي.

يذكر أن نيوكاسل يحتل المركز التاسع عشر في ترتيب البريميرليج بـ3 نقاط من 7 مباريات، جمعها من 3 تعادلات حيث عجز عن تحقيق أي فوز حتى الآن.

نيوكاسل الدوري الإنجليزي
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