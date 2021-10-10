برعاية الأمير ويليام.. اختيار محمد صلاح لتقديم جائزة بيئية مرموقة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 16:07

كتب : FilGoal

محمد صلاح - مصر وليبيا

يقدم نجم ليفربول وقائد منتخب مصر، محمد صلاح، إحدى الجوائز البيئية، برعاية الأمير ويليام حفيد الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وسيكون صلاح ضمن عدد من المشاهير لتقديم جوائز إيرث شوت، وهي الجائزة التي يرعاها دوق كامبريدج الأمير ويليام.

وينضم صلاح لمجموعة من المشاهير، مثل المذيع الشهير سير ديفيد أتينبورو، والمغني البريطاني الشهير إيد شيران، لتقديم الجوائز، في الحفل الذي سيقام يوم 17 أكتوبر وسيشهد فقرات فنية لفنانين كبار، مثل شيران وفريق كولدبلاي بحسب جريدة إيفننج ستاندارد.

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ويقدم الجوائز أيضا الممثلتان إيما ثومبسون وإيما واتسون والممثل ديفيد أوييلو.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول إيرث شوت
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