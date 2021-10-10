نيمار: مونديال 2022 سيكون الأخير لي

يتوقع نيمار نجم باريس سان جيرمان أن كأس العالم قطر 2022 سيكون الأخير الذي يشارك به مع منتخب بلده البرازيل.

نيمار النادي : باريس سان جيرمان البرازيل

وصرح نيمار (29 عاما)، في فيلم وثائقي عنه بعنوان "نيمار: سلالة الملوك" أنتجته DAZN، قائلا:"أعتقد أن مونديال 2022 سيكون الأخير لي".

وأضاف "لا أعرف هل لدي القدرة الذهنية على مواصلة التعامل مع كرة القدم أم لا".

واستمر "سأفعل كل شيء لأكون جاهزا تماما في البطولة، لكي أفوز بها مع بلدي، لأحقق أكبر حلم تمنيته منذ كنت صغيرا".

وشارك نيمار في مونديال 2014 وسجل 4 أهداف قبل أن يتعرض لإصابة قوية حرمته من المشاركة في نصف النهائي حين تلقت البرازيل هزيمة قاسية على ملعبها بنتيجة 7-1 أمام ألمانيا.

وأحرز نيمار هدفين في كأس العالم 2018 التي ودعتها البرازيل من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام بلجيكا.

وتبحث البرازيل عن لقبها السادس في كأس العالم وآخر تتويج لها يعود إلى 2002.

وتتصدر البرازيل ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بعد فوزها بتسع مباريات متتالية.