الشلماني: منتخب مصر سرق مباراة برج العرب من نظيره الليبي

يشعر عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم بأن المنتخب المصري سرق الفوز من نظيره الليبي في مباراة تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة.

مصر هزمت ليبيا بهدف في لقاء الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 يوم الجمعة وتواجه ليبيا مجددا يوم الإثنين في ملعب شهداء بنينا في بنغازي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات.

وقال الشلماني في تصريحات مصورة: "مباراة برج العرب سرقت من المنتخب الليبي، فقد كنا قريبين من التسجيل في الشوط الأول".

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وأكمل الحكم السابق "منتخب ليبيا سيلعب علي التعويض والفوز علي مصر فى مباراة الإثنين".

وأضاف "لا بديل عن الفوز في لقاء الإياب، مباراة مصيرية، ليس أمامنا حل سوى الفوز".

وواصل "نسعى للانفراد بصدارة المجموعة من أجل استكمال مشوار التأهل لكأس العالم".

واستمر "اجتمعنا مع الجهاز الفنى واللاعبين وقمنا بتحفيزهم من أجل مواصلة الإرادة والعزيمة التي تحلى بها الفريق في مباراة برج العرب".

وأوضح "الجمهور سيدعم المنتخب الليبي أمام الشاشات العملاقة حول الملعب بسبب إقامة المباراة بدون جماهير".

وتحتل مصر صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما تحل ليبيا ثانيا برصيد 6 نقاط.

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