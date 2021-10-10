"هذا صلاح الذي أعرفه.. عاد لقمة مستواه"

امتدح ديفيد جيمس حارس ليفربول ومنتخب إنجلترا، مستوى محمد صلاح الذي ظهر به هذا الموسم، موضحا بأنه مستواه المعتاد عكس المستوى المخيب للموسم الماضي.

وقال ديفيد جيمس في تصريحات لصحيفة "ميرور" البريطانية: "هذا الموسم، ظهر محمد صلاح بالمستوى المعهود عنه حتى الموسم قبل الماضي".

وأضاف "صلاح سجل العديد من الأهداف بالعام الماضي. أنا أحد المعجبين الكبار بـ صلاح، لكنه كان مخيبا للآمال في بعض الأوقات بالموسم الماضي".

جيمس أتبع "أعتقد في الموسم الماضي تحديدا، كانت مباريات ليفربول تُلعب من خلال جهته فقط، ولذلك سجل العديد من الأهداف".

واستدرك "أما الموسم الماضي، فـ صلاح جزء من طريقة لعب ليفربول الجماعية، والتي فازوا من خلالها بلقب الدوري الإنجليزي قبل عامين".

حارس ليفربول السابق استمر "هذا هو صلاح الذي أعرفه والذي أعجب به. حيث لا نكون معتمدين عليه بشكل كامل، وفي نفس الوقت تشعر بأنه لا عليه أن يقدم أكثر مما يقدمه".

وواصل "أعتقد بأن صلاح هذا الموسم مخيف جدا! هدفه الأخير كان مميزا ومن الطراز الرفيع، وكذلك أداءه إجمالا أمام مانشستر سيتي، والذي يؤكد حقيقة إن صلاح عاد إلى قمة مستواه".

محمد صلاح سجل هدفا وصنع آخر في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي.

قائد منتخب مصر سجل 9 أهداف في 9 مباريات مع ليفربول هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 134 هدفا مع ليفربول بشكل عام في 212 مباراة خاضهم مع الفريق.

ويتبقى موسم واحد فقط في عقد صلاح مع ليفربول، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وسط محاولات من إدارة الحُمر لتجديد التعاقد.