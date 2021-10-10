جريليش يتحدث عن التخلص من ضغوط الهدف الدولي الأول

أوضح جاك جريليش جناح إنجلترا ومانشستر سيتي أنه لن ينسى لحظة تسجيله هدفه الأول على المستوى الدولي.

وسجل جريليش في فوز منتخب إنجلترا على أندورا بنتيجة 5-0 يوم السبت في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال جريليش في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد مر وقت طويل منذ أول مباراة دولية ليه وقد حان الوقت لتسجيل هدفي الأول".

وأضاف "أعتقد أنني لعبت 16 مباراة الآن. لقد كان قادما وأنا سعيد جدا لأنني قد تخطيت الأمر".

وأكمل "ضرورة التسجيل بقميص المنتخب الإنجليزي كان شيئا يدور في ذهني باستمرار، فقط للتخلص من انتظار الهدف الأول".

وشدد "أنا سعيد بهذا الهدف وهي ليلة لن أنساها".

وأتم "أريد أن أبدأ المباريات، وأن أواصل اللعب مع منتخب إنجلترا، لحسن الحظ خلال الأشهر القليلة الماضية وأثناء بطولة يورو 2020، أتيحت لي الفرصة للقيام بذلك".

وسحقت إنجلترا مضيفتها أندورا بخمسة أهداف دون رد يوم السبت في الجولة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وعززت إنجلترا تصدرها لترتيب المجموعة التاسعة رافعة رصيدها إلى 19 نقطة بينما استمرت أندورا في المركز الخامس ورصيدها 3 نقاط.

وسجل الظهير الأيسر بن شيلويل الهدف الأول في الدقيقة 17 قبل أن يضاعف زميله بوكايو ساكا النتيجة في الدقيقة 40.

وأحرز تامي أبراهام الهدف الثالث في الدقيقة 59 قبل أن يضيف جيمس براوس الهدف الرابع في الدقيقة 79.

واختتم جاك جريليش الأهداف في الدقيقة 86 في لقاء حسمه فريق الأسود الثلاثة بسهولة.

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره المجري في ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء.