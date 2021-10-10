حسن مصطفى: من حقي دعوة أصدقائي ولا يهمني أحد.. أنا أهلاوي 100% ولكن

انتقد حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، التعليقات التي أثيرت على دعوة حسن حمدي ومحمود الخطيب لافتتاح بطولة العالم للأندية في جدة.

وصرّح حسن مصطفى عبر إم بي سي أكشن: "أنا أهلاوي 100%، لكن لو جاملته فلن يحترمونني في الأهلي، وعندما كنت رئيس الاتحاد المصري لليد أكثر المشاكل كانت مع الأهلي، هناك موضوعات تُثار من ناس صغيرة".

وأوضح: "الدعوات التي تُرسل إلى الأندية تخرج من الاتحاد السعودي أو اللجنة المنظمة".

وتابع: "هؤلاء أصدقائي منذ سنوات، من حقي دعوتهم، (اللي يزعل يزعل أساسا)، لا يهمني، المهم يكون ضميري مستريح وأكون بعمل الصح وألا أتعدى على حقوق أندية، عيب، أنا لست صغيرا، أقود اتحاد دولي يتكون من 209 دولة، لو كان ذلك أسلوبي لما وصلت إلى هذه المكانة".

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وكان حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة المشرفة على إدارة الزمالك، قد تعجب من "عدم دعوة حسين لبيب" رئيس القلعة البيضاء للافتتاح.

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حسين لبيب لم يتلقى أي دعوات رسمية لحضور حفل افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد، وكان من المفترض أن يسافر إلى السعودية غدا الأربعاء للتواجد مع فريق الزمالك لكن حدثت له ظروفا خاصة منعته من السفر".

وأضاف "عدم ظهور الزمالك في طابور عرض افتتاح بطولة مونديال الأندية لليد جاء بسبب موعده في السابعة مساء، وتحديد الساعة الثامنة لتدريب الفريق وعندما طلب الزمالك تغيير موعد التدريب للثالثة حتى يستطيع الفريق حضور الافتتاح رفضت اللجنة المنظمة".

وواصل "الزمالك اتفق مع اللجنة المنظمة على حضور 6 لاعبين من البدلاء حفل الافتتاح بالنيابة عن باقي الفريق ولكن السيارة التي كانت من المفترض أن تنقلهم إلى صالة الافتتاح لم تحضر".

وأكمل "كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى إلى حسين لبيب".

وأتم تصريحاته "الأولى أن يتم توجيه الدعوة للمسؤولين الرسميين المشاركين في البطولة بدلا من دعوة الضيوف وهذا أمر يدعو للدهشة والتعجب".

واحتل الزمالك المركز الخامس في بطولة العالم للأندية بعد هزيمة وفوزين.