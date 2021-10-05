الزمالك: نتعجب من عدم دعوة لبيب لحضور افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 - 23:18

كتب : بسام أبوبكر

حسين لبيب رئيس مجلس إدارة الزمالك

تعجب حسين السمري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي للنادي من عدم دعوة حسين لبيب رئيس القلعة البيضاء لحضور حفل افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد في السعودية.

وقال السمري عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حسين لبيب لم يتلقى أي دعوات رسمية لحضور حفل افتتاح مونديال الأندية لكرة اليد، وكان من المفترض أن يسافر إلى السعودية غدا الأربعاء للتواجد مع فريق الزمالك لكن حدثت له ظروفا خاصة منعته من السفر".

وأضاف "عدم ظهور الزمالك في طابور عرض افتتاح بطولة مونديال الأندية لليد جاء بسبب موعده في السابعة مساء، وتحديد الساعة الثامنة لتدريب الفريق وعندما طلب الزمالك تغيير موعد التدريب للثالثة حتى يستطيع الفريق حضور الافتتاح رفضت اللجنة المنظمة".

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وواصل "الزمالك اتفق مع اللجنة المنظمة على حضور 6 لاعبين من البدلاء حفل الافتتاح بالنيابة عن باقي الفريق ولكن السيارة التي كانت من المفترض أن تنقلهم إلى صالة الافتتاح لم تحضر".

وأكمل "كان من المفترض أن يتم توجيه الدعوة من قبل الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة حسن مصطفى إلى حسين لبيب".

وأتم تصريحاته "الأولى أن يتم توجيه الدعوة للمسؤولين الرسميين المشاركين في البطولة بدلا من دعوة الضيوف وهذا أمر يدعو للدهشة والتعجب".

ويستعد الزمالك لمواجهة برشلونة الإسباني في ربع نهائي بطولة سوبر جلوب "كأس العالم للأندية" لكرة اليد.(طالع موعد المباراة والقنوات الناقلة)

وتقام بطولة سوبر جلوب في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر في جدة بالسعودية.

الزمالك تأهل للبطولة ممثلا لقارة إفريقيا بعد الفوز على الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

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