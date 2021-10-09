رونالدو يصل لهدفه الدولي رقم 112 في انتصار البرتغال بثلاثية على قطر السبت، 09 أكتوبر 2021 - 23:23 كتب : FilGoal رونالدو البرتغال قطر كريستيانو رونالدو نرشح لكم أخر الأخبار خبر في الجول - شركة كيلمي الإسبانية تسلم الزمالك زي الموسم الجديد 9 دقيقة | مصر رغم النتائج الكارثية.. لاساراتي يرفض الاستقالة من تدريب تشيلي 13 دقيقة | تصفيات كأس العالم الزمالك يواجه توسكر في برج العرب يوم 22 أكتوبر 22 دقيقة | مصر مصدر من الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع النقاز يبدأ الموسم المقبل 23 دقيقة | مصر تصفيات المونديال - السنغال تقترب من التأهل برباعية في ناميبيا 41 دقيقة | تصفيات كأس العالم النقاز: وصلني عرض غير رسمي من بيراميدز.. ووكيله: انتقاله إلى أهلي جدة ليس إعارة من الزمالك 42 دقيقة | الدوري المصري رونالدو يصل لهدفه الدولي رقم 112 في انتصار البرتغال بثلاثية على قطر 43 دقيقة | أوروبا تصفيات المونديال - المغرب على بعد فوز وحيد بثلاثية في شباك غينيا بيساو 58 دقيقة | إفريقيا التعليقات برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من Disqus. مصدر من الزمالك لـ في الجول: تعاقدنا مع النقاز يبدأ الموسم المقبل النقاز: وصلني عرض غير رسمي من بيراميدز.. ووكيله: انتقاله إلى أهلي جدة ليس إعارة من الزمالك خبر في الجول – الزمالك يبدأ مفاوضات تجديد عقد سيسيه خبر في الجول - شركة كيلمي الإسبانية تسلم الزمالك زي الموسم الجديد كرة سلة – الأول في التاريخ.. الأهلي يقهر الكويت ويحصد لقب البطولة العربية الأكثر مشاهدة 1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي أمس اليوم غدا تصفيات كأس العالم - إفريقيا 0 غينيا بيساو 3 المغرب انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا 4 السنغال 1 ناميبيا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 0 أندورا 5 إنجلترا انتهت تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا 3 البرتغال 0 قطر انتهت تصفيات كأس العالم - إفريقيا - موريتانيا - تونس لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - زامبيا - غينيا الاستوائية لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - كينيا - مالي لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - أوغندا - رواندا لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - مدغشقر - الكونغو الديمقراطية لم تبدأ 18:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - ليبيا - مصر لم تبدأ 21:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - الجابون - أنجولا لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - بوركينا فاسو - جيبوتي لم تبدأ 17:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - موزمبيق - الكاميرون لم تبدأ 15:00 تصفيات كأس العالم - إفريقيا - كوت ديفوار - مالاوي لم تبدأ 18:00