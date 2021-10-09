تصفيات المونديال - السنغال تقترب من التأهل برباعية في ناميبيا

فاز منتخب السنغال على ضيفته ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

تقدم إدريسا جانا جاي للسنغال في الدقيقة العاشرة من تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف فامارا ديديو الهدف الثاني للسنغال في الدقيقة الـ 38 برأسية رائعة مستغلا عرضية ساديو ماني.

وفي الدقيقة الـ 55 أضاف ساديو ماني الهدف الثالث للسنغال بعد مرور من مدافع ناميبيا وتسديدة يسارية أرضية سكنت الشباك.

وقلص جوسلين كاماتوكا النتيجة بهدف لناميبيا في الدقيقة الـ 76 قبل أن ينهي كيتا بالدي رباعية السنغال بعد ست دقائق فقط.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد منتخب السنغال للنقطة التاسعة محققا العلامة الكاملة من أول ثلاث مباريات في صدارة المجموعة الثامنة، بينما توقف رصيد ناميبيا عند النقطة الرابعة في المركز الثاني.

وسيلتقي المنتخبان مرة أخرى في الجولة الرابعة في المباراة التي ستقام في ناميبيا يوم الثلاثاء 12 أكتوبر.