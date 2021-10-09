تصفيات المونديال - المغرب على بعد فوز وحيد بثلاثية في شباك غينيا بيساو

تغلب منتخب المغرب على مضيفه غينيا بيساو بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

شهدت المباراة غياب أشرف بن شرقي نجم الزمالك عن قائمة المباراة التي جعلت المغرب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل الرسمي إلى المرحلة الثالثة للتصفيات.

سجل أيوب الكعبي مهاجم هاتاي سبور التركي أول الأهداف في الدقيقة 10، فيما أضاف أيمن برقوق لاعب أينتراخت فرانكفورت الألماني الهدف الثاني في الدقيقة 20.

وفي الشوط الثاني تحديدا في الدقيقة 70، عاد الكعبي وسجل الهدف الثالث لبلاده والثاني له في هذه المباراة.

الفوز رفع رصيد المغرب إلى 9 نقاط من 3 مباريات في صدارة المجموعة التاسعة، بفارق 5 نقاط عن غينيا بيساو (4 نقاط من 4 مباريات)، و6 نقاط عن خصمه القادم غينيا (3 نقاط من 3 مباريات).

ويحتاج أسود الأطلس للفوز على غينيا في الثاني عشر من أكتوبر الجاري لضمان التأهل دون النظر لنتائج آخر جولتين.

على الناحية الأخرى تغلب منتخب السنغال على ضيفه ناميبيا بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث تقدم له إدريسا جي لاعب باريس سان جيرمان في الدقيقة 10، ثم سجل فامارا ديديو الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وفي الدقيقة 55 سجل ساديو ماني نجم ليفربول ثالث الأهداف، بينما سجل جوسلين كاماتوكا هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 75، ليرد كيتا بالدي بالرابع في الدقيقة 83.

بهذا الفوز يرفع منتخب السنغال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الثامنة، بفارق 5 نقاط عن ناميبيا صاحب المركز الثاني، فيما يأتي منتخب الكونغو ثالثا بنقطتين وأخيرا يحتل منتخب توجو المركز الرابع بنقطة وحيدة.