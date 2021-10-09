مانشيني: جورجينيو يستحق الكرة الذهبية

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 21:46

كتب : عبد الرحمن فوزي

جورجينيو - إيطاليا وسويسرا - يورو 2020

يرى روبيرتو مانشيتي مدرب منتخب إيطاليا أن جورجينيو لاعب تشيلسي يستحق التتويج بالكرة الذهبية بسبب ما قدمه في الموسم الماضي.

ويلتقي منتخب إيطاليا مع بلجيكا غدا الأحد على ملعب أليانز في إيطاليا في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع لدوري الأمم الأوروبية.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الخاص بالمباراة: "مباراة الغد مهمة، لأننا نريد أن نعزز مكانتنا في تصنيف منتخبات الفيفا، تحتل إيطاليا حاليا المركز الخامس بينما تحتل بلجيكا صدارة التصنيف، لذا لن تواجههم أي مشاكل في القرعة لكننا بحاجة للفوز والاستمرار في هذا المسار الجيد".

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وتابع "لدينا مجموعة من الشباب اللذين يمكنهم اللعب معا لسنوات قادمة، وفي المباراة ضد إسبانيا كنت فخورا بهم لأن اللعب ضدهم وهم متفوقين عدديا هو أسوأ شيء، ومع ذلك تمكنا من إحراز هدف أيضا، كنا في خطر الخسارة بأربعة أو خمسة اهداف نظيفة ولكنهم كانوا جيدين للغاية".

وأضاف "لاعبو فريقي نيكو باريلا، وجانلويجي دوناروما، وجورجيو كيليني، وجورجينيو، مشرحون للفوز بالكرة الذهبية ليس بفضلي لكن لأنهم جيدون".

وأتم "بالنسبة لي يجب أن يفوز جورجينيو بالجائزة، لقد فاز بكل شيء وهو يستحقها كثيرا قد يبدو الأمر غريبا لكن بالنسبة لي على العكس".

وساهم جورجينيو بتتويج إيطاليا بـ يورو 2020، كما ساهم في تتويج تشيلسي بلقب دوري أبطال أوروبا.

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