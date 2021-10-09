تصفيات المونديال - السويد تضيق الخناق على إسبانيا.. واليونان تتشبث في الوقت القاتل

تغلب منتخب السويد على ضيفه كوسوفو بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات تصفيات قارة أوروبا لكأس العالم 2022 في قطر.

سجل إميل فورسبرج نجم لايبزج الألماني أول الأهداف في الدقيقة 29 من ركلة جزاء، ثم أضاف ألكساندر إيزاك مهاجم ريال سوسسيداد الهدف الثاني في الدقيقة 62، فيما سجل روبن كوايسون ثالث الأهداف في الدقيقة 79.

في المجموعة ذاتها تغلب منتخب اليونان على مضيفه جورجيا بهدفين في الوقت القاتل، سجل أناستاسيوس باكاسيتاس أولهما في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، بفضل لمسة يد ضد جورام جيوربيليدزي مدافع جورجيا، ثم أضاف ديميتريوس بيلكاس الهدف الثاني في الدقيقة 95.

نتائج المجموعة الثانية رفعت رصيد منتخب السويد إلى 12 نقطة في المركز الثاني، الذي لعب مباراة أقل من المتصدر إسبانيا (13 نقطة)، فيما احتل منتخب اليونان المركز الثالث بـ9 نقاط من نفس عدد مباريات السويد (5 مباريات).

يبتعد منتخب كوسوفو في المركز الرابع بـ4 نقاط، فيما يتذيل منتخب جورجيا هذه المجموعة بنقطة وحيدة.

على الناحية الأخرى تغلب منتخب أوكرانيا على مضيفه فنلندا بهدفين مقابل هدف وحيد، حيث تقدم له أندري يارمولينكو في الدقيقة الرابعة، فيما تعادل تيمو بوكي مهاجم نورويتش الإنجليزي في الدقيقة 29، قبل أن يسجل رومان يارمتشوك هدف الفوز في الدقيقة 34.

الفوز رفع رصيد أوكرانيا إلى 8 نقاط من 6 مباريات في المركز الثاني المؤهل للملحق، بفارق 4 نقاط عن منتخب فرنسا متصدر المجموعة الرابعة، ولكن يطارده منتخب البوسنة بـ6 نقاط من 5 مباريات.

أخيرا تغلب منتخب اسكتلندا على ضيفه إسرائيل في الوقت القاتل بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث تقدم الضيوف بهدف إيران زاهافي في الدقيقة الخامسة، وتعادل جون ماكجين لاعب أستون فيلا في الدقيقة 30 بعد تمريرة حاسمة من أندرو روبرتسون ظهير ليفربول.

وفي الدقيقة 32 استرد الضيف تقدمه بهدف مؤنس دبور، فيما أضاع ليندون دايكس ركلة جزاء لصاحب الأرض في الدقيقة 45، وهو ما عوضه بهدف التعادل في الدقيقة 57 من تمريرة حاسمة أخرى بتوقيع روبرتسون.

أخيرا سجل سكوت مكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد هدف الفوز في الدقيقة 94، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني من 7 مباريات، بفارق 4 نقاط عن إسرائيل في المركز الثالث بنفس العدد، في المجموعة السادسة التي يتصدرها منتخب الدنمارك بـ18 نقطة من 6 مباريات.