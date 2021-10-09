نيوكاسل: سندخل سوق الانتقالات للظفر بلاعبين عالميين

السبت، 09 أكتوبر 2021 - 18:30

كتب : FilGoal

نيوكاسل يونايتد

شددت أماندا ستافيلي سيدة الأعمال والشريكة في ملكية نادي نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ عليه مستثمرون أبرزهم صندوق الاستثمار السعودي، أن فريقها سيسعى للظفر بلاعبين من الطراز العالمي.

وقالت أماندا في تصريحات نشرتها صحيفة صن الإنجليزية:"سندخل سوق الانتقالات لانتداب لاعبين عالميين".

وواصلت "طموحنا كبير جدا، أتمنى أن يتبدل حال نيوكاسل يونايتد".

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ثم استدركت "لكن إن لم توفر البنية التحتية للاعب عالمي ولم تمتلك فريقا قادرا على اللعب معه، لن تصل إلى شيء".

وبات نيوكاسل يونايتد أغنى ناد في العالم بعد انتقال ملكيته لصندوق الاستثمار السعودي (80%) وشركة RB للرياضة والإعلام (10%) وشركة PCP لشركاء رأس المال (10%).

ويتطلع جمهوره لتغيير جلد الفريق بالتعاقد مع لاعبين عالميين يستطيعون قيادته للمنافسة على الألقاب.

وكتبت تقارير أن أنتونيو كونتي، المدرب الإيطالي المخضرم، رفض فكرة تدريب نيوكاسل الذي من المرجح رحيل مديره الفني الحالي ستيف بروس.

نيوكاسل
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