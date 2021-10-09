خبر في الجول – مباراة الزمالك وتوسكر تقترب من برج العرب بسبب إصلاحات استاد القاهرة

يرغب الزمالك في استضافة مباراته أمام توسكر الكيني على استاد القاهرة الدولي، أمر قد لا يكون قادرا على تحقيقه.

وعلم FilGoal.com من مصدر داخل الزمالك أن إمكانية اللعب على استاد القاهرة أمام توسكر قد تقلصت بسبب الإصلاحات الجارية في الملعب.

هذه الإصلاحات قد تستمر حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، مما يعيق إقامة المباراة المقرر لها 22 أكتوبر عليه.

وبالتالي، ووفقا للمصدر، فقد اتجه الزمالك لملعب برج العرب ليكون مقرا للمباراة.

الجهاز الفني للزمالك يفضل إقامة المباراة في برج العرب إن تعذر لعبها في القاهرة، وهو الخيار الأقرب للحدوث.

وتقرر أن يخاطب الزمالك إدارة برج العرب لاستضافة لقاء إياب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

وكان FilGoal.com قد كشف في وقتٍ سابق أن الزمالك تحرك لمخاطبة الجهات المعنية لإقامة مبارياته بالموسم الجديد على استاد القاهرة.

ويلتقي الزمالك أمام توسكر ذهابًا في كينيا يوم 16 أكتوبر الجاري، قبل أن يستقبله في الإياب ببداية مشواره الإفريقي للموسم الجديد.