تصفيات كأس العالم - إثيوبيا تسقط أمام جنوب إفريقيا.. والسودان يُقلص حظوظه بتعادل مع غينيا

تفوق منتخب جنوب إفريقيا على نظيره الإثيوبي بنتيجة 3-1، بينما تعادل المنتخب السودان خارج أرضه مع غينيا بنتيجة 2-2، ضمن من تصفيات كأس العالم.

وعاد الأولاد بفوز خارج القواعد على إثيوبيا ضمن مواجهات الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة.

بينما شهدت المجموعة التاسعة تعادلا جديدا بين غينيا والسودان في افتتاح مباريات الجولة الرابعة.

إثيوبيا × جنوب إفريقيا

في المجموعة السابعة عزز الأولاد صدارتهم برصيد 7 نقاط بينما توقف رصيد إثيوبيا عند 3 تراجعوا بها للمركز الثالث بعد مباراة اليوم.

المباراة شهدت مشاركة شيمليس بيكيلي لاعب مصر للمقاصة السابق والجونة الحالي أساسيا وحتى الدقيقة 76.

فيما يغيب بيرسي تاو لاعب الأهلي عن قائمة جنوب إفريقيا الشهر الجاري بسبب الإصابة.

الثواني الأخيرة من الشوط الأول شهدت تقدم جنوب إفريقيا عن طريق ركلة حرة مباشرة نفذها ثيبو موكوينا سقطت من يد الحارس فيصل جيبريميشيل وسكنت الشباك بخطأ فادح.

وفي الشوط الثاني استطاع جيتانا كيبيدي من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 67 من ركلة حرة مباشرة إذ لم يتحرك الحارس على الكرة.

وبعد 5 دقائق فقط استطاع موثيوبي مفالا من تسجيل هدف البافانا بافانا الثاني مستغلا تخبط الدفاع ليسجل من داخل الست ياردات.

وفي الدقيقة 80 ردت العارضة كرة للضيوف، وفي الدقيقة 89 استطاع إيفدينس ماجوبا من تسجيل هدف جنوب إفريقيا الثاني وتأكيد الانتصار.

غينيا × السودان

وفي مدينة أغادير المغربية خاض منتخب غينيا مواجهته مع السودان كصاحب الأرض في ظل الأحداث السياسية التي تضرب البلاد وبسببها لم تُقم مباراة غينيا والمغرب الشهر الماضي. (طالع التفاصيل)

تعادل رفع رصيد غينيا إلى 3 نقاط من 3 مباريات قبل مواجهة المغرب، بينما يتذيل صقور الجديان الترتيب برصيد نقطتين من 4 مباريات.

المباراة شهدت مشاركة سيف تيري مهاجم فاركو أساسيا وخرج مستبدلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع.

الشوط الأول انتهى سلبيا، وسجل جوزيه كانتي هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 48.

البديل أحمد محمود سجل هدف التعادل في الدقيقة 64 بعد 5 دقائق فقط من مشاركته، لكن محمد بايو سجل هدف غينيا الثاني في الدقيقة 67.

وخطف أمير كمال نقطة التعادل في الدقيقة 88.