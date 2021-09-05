كاف يقرر تأجيل مباراة غينيا والمغرب لأجل غير مسمى

الأحد، 05 سبتمبر 2021 - 19:18

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة غينيا والمغرب، ضمن المجموعة التاسعة لتصفيات كأس العالم 2022، لأجل غير مسمى.

وأعلن كاف التأجيل، على خلفية الاضطرابات السياسية وأحداث العنف، الدائرة في غينيا حاليا.

وأوضح كاف، أنه سيحدد موعدا جديدا للمباراة في وقت لاحق.

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يذكر أن بعثة المغرب تضم أشرف بنشرقي نجم نادي الزمالك.

وبدأت المغرب مشوارها في التصفيات بالفوز على السودان في الجولة الأولى بهدفين مقابل لا شيء، فيما تعادلت غينيا في الجولة الأولى مع غينيا بيساو 1-1.

وكان من يفترض أن يحل المغرب ضيفا على غينيا مساء غد الإثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم.

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