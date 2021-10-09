الأهلي يحدد موعد إجراء انتخابات مجلس الإدارة

حدد النادي موعد إجراء الانتخابات في لاختيار مجلس إدارة النادي لمدة 4 سنوات قادمة.

وأعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب في اجتماعه اليوم عن انعقاد الجمعية العمومية يومي 25 و26 نوفمبر المقبل بمقر النادي بالجزيرة؛ لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها إجراء الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور لمدة 4 سنوات قادمة.

ويتم إخطار الجهة الإدارية غدا الأحد الموافق 10 أكتوبر بموعد الانتخابات، وذلك وفقا للائحة وزارة الشباب والرياضة.

ومن المقرر أن يُعلن في الجمعة الموافق 15 أكتوبر الجاري بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للنادي عن فتح باب الترشح لإجراء الانتخابات.

ويتم استقبال أوراق المترشحين يوم 16 أكتوبر ولمدة أسبوع، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءً، ويمتد العمل في اليوم الأخير حتى السابعة مساءً.

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