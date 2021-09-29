دليلك لـ انتخابات الأهلي.. كيف يفكر الخطيب وموقف طاهر و"المفاجأة التي يخشاها الجميع"

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 - 15:27

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

من المنتظر أن يعلن مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، تفاصيل العملية الانتخابية في النادي الأحمر، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن الإعلان عن التفاصيل سيكون بعد الانتهاء من دراسة كل الجوانب القانونية الخاصة بالانتخابات، لـ ضمان سلامة الإجراءات وحمايتها من أي عوار يهدد ببطلانها، وهي المفاجأة التي يخشاها الجميع في أروقة النادي ربما أكثر من العملية الانتخابية والتنافس على الأصوات، خاصة فيما وصفه مصدر بالنادي بأنه "تغيير وزارة الرياضة المستمر للقواعد والمعايير التي يجب إقامة الانتخابات عليها، بجانب وجود شروط للوزارة تخالف اللائحة الداخلية للنادي".

ولذلك، لم يعلن الأهلي بشكل رسمي عن أي أمر يخص العملية الانتخابية، والأمر الأقرب للتنفيذ هو إقامتها يومي 25 و26 نوفمبر، وبالتبعية إعلان فتح الترشح في فترة من 30 إلى 45 يوم من ذلك الموعد.

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وفي المقابل، شهد اجتماع مجلس الأهلي إرجاء أي تفاصيل خاصة بالانتخابات حتى استكمال تلك الإجراءات الإدارية والقانونية، وتلقي رد وزارة الرياضة على استفسارات الأهلي فيما يخص إجراءات العملية الانتخابية، على أن يجتمع مجلس الإدارة الأسبوع المقبل لحسم تلك الأمور.

ووضع المجلس 3 مواعيد لفتح باب الترشح، للاستقرار على أحدها بعد الانتهاء من حسم التفاصيل القانونية، وورود رد وزارة الرياضة.

قائمة محمود الخطيب

حسبما علم FilGoal.com، لم يفتح الخطيب ملف قائمته التي سيخوض بها الانتخابات، التي على الأقرب ستكون محسومة لصالحه في ظل عدم ظهور اسم أي منافس قوي حتى الآن.

ولكن ربما سيكون التحدي الأكبر أمام الخطيب هو تحديد قائمته، بين أعضاء المجلس الحاليين ومن يقفون على قوائم الانتظار رغبة في أن يكونوا ضمن هذه القائمة.

محمود طاهر؟

وبالرغم من تردد اسم الرئيس السابق للقلعة الحمراء ووضعه ضمن المرشحين المحتملين، إلا أن FilGoal.com علم أن طاهر قد حسم أمره، ولن يترشح في الانتخابات "رغبة في الحفاظ على وحدة النادي، حيث يرى أن من الأفضل للأهلي إجماع الجمعية العمومية عليه أو على الخطيب، بحيث يكون هناك وحدة موقف داخل النادي، وبما أن الخطيب حاليا هو قائد السفينة فهو لا يريد اقتحام المشهد"، حسبما أوضح مصدر مقرب من الرئيس السابق للنادي.

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