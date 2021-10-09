في الجول يكشف - قائمة الزمالك للموسم المقبل بقيد 6 لاعبين تحت السن.. وموقف أيمن حفني

ضم الزمالك 6 لاعبين تحت السن إلى قائمته كما أضاف الإيفواري رزاق سيسيه وأيمن حفني إلى القائمة استعدادا للموسم المحلي الجديد 2021-2022.

ولم يستطع الأبيض قيد الصفقات الجديدة بسبب قرار "فيفا" بإيقاف النادي عن إبرام التعاقدات لفترتين.

فلم يتمكن الزمالك من قيد عمر كمال عبد الواحد وحمدي النقاز ومحمود شبانة المنضمين في سوق الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فأن الزمالك قد قيد 5 لاعبين تحت السن، بل وأضاف آخر إلى قائمة الفريق الأول إلى جوار رزاق سيسيه وأيمن حفني.

وضمت قائمة لاعبي الزمالك تحت السن:

حمدي علاء – لاعب وسط – مواليد 2000

سيد عبد الله "نيمار" - جناح – مواليد 1999

سيف فاروق جعفر - جناح – مواليد 1999

أحمد ذكي - ظهير أيسر – مواليد 1999

يوسف أسامة نبيه – جناح - مواليد 2000

وتم قيد يوسف أسامة نبيه في قائمة تحت السن بعدما انضم محمد صبحي حارس المرمى على سبيل الإعارة إلى فاركو.

كما قُيد محمد حمدي مدافع مواليد 2000 في قائمة الفريق الأول بعد شغل جميع مراكز الفريق في قائمة تحت السن.

كما أضاف نادي الزمالك رزاق سيسيه بعد انتهاء إعارته من الاتحاد السكندري.

وكان الزمالك قد أعلن وصول الإيفواري إلى القاهرة تمهيدا للانضمام للتدريبات. (طالع التفاصيل)

وحسبما علم FilGoal.com فأن أيمن حفني وقع لمدة سنة كاملة مع الزمالك بعد نهاية الموسم الماضي وليس في الساعات الأخيرة من نهاية سوق الانتقالات.

وقُيد حفني في قائمة الأبيض عقب سماح اتحاد الكرة بقيد القائمة الأولى باعتباره مدد تعاقده مع الفريق مثل سيف الدين الجزيري الذي لعب الموسم الماضي معارا ومن ثم وقع بشكل نهائي للأبيض.