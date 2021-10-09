الزمالك يعلن وصول رزاق سيسيه

أعلن نادي الزمالك وصول الإيفواري رزاق سيسيه.

رزاق سيسيه النادي : الزمالك الزمالك

وكشف أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين في الزمالك عبر موقع النادي أن سيسيه وصل إلى القاهرة صباح اليوم السبت قادما من بلاده.

ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحوصات طبية تحت إشراف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق خلال الساعات المقبلة للوقوف على حالته بعد خضوعه من قبل لعملية جراحية في الركبة.

قيّد الزمالك رزاق سيسيه في قائمته المحلية استعدادا للموسم الجديد، بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري بنهاية الموسم الماضي.

وانضم سيسيه (22 عاما) إلى الزمالك في 2017 قادما من أسوان، وفي يناير 2018 أعير لصفوف الاتحاد السكندري.

وأعير سيسيه لصفوف زعيم الثغر منذ ذلك الحين خلال المواسم الثلاثة الماضية.

وبقميص الفريق السكندري شارك في 104 مباراة بجميع المسابقات سجل 26 هدفا وصنع 14.

وشارك سيسيه فقط مع الزمالك في 6 مباريات وصنع هدفا وحيدا.