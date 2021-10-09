حصاد الصفقات - لاعبون انتقلوا من الدرجة الثانية إلى الممتاز

نجحت أندية الدوري الممتاز في التعاقد مع أكثر من لاعب من دوري الدرجة الثانية هذا الموسم.

ورغم صعود نادي فيوتشر للدوري الممتازـ ألا أن استغناءه عن أكثر من لاعب لم يحرم بعض اللاعبين من المشاركة في الدوري الممتاز.

ومن ضمن العناصر المنتقلة حديثا، محمد إسماعيل مدافع الرجاء الذي شارك مع إنبي أمام الأهلي في كأس مصر.

ويستعرض معكم FilGoal.com كل الصفقات التي تمت من الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز هذا الموسم.

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