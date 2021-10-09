تحديد المواعيد النهائية وحكام مباريات إياب الفرق المصرية في إفريقيا

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد وحكام مباريات إياب الفرق المصرية المشاركة في دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية.

الأهلي والزمالك يمثلا مصر في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، فيما يمثل المصري، وبيراميدز مصر في الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي وجينديريما ناشيونال من النيجر يوم 23 أكتوبر على استاد السلام في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة ستقام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة أحمد امتياز هيرالال الحكم الولي من مريشيوس.

وتقام مباراة الذهاب في النيجر يوم 16 أكتوبر الجاري.

ويلعب الزمالك مع توسكر الكيني يوم 22 أكتوبر على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

المباراة ستقام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة بيدا داهاني الحكم الدولي الموريتاني.

وتقام مباراة الذهاب في نيروبي يوم 16 أكتوبر الجاري.

أما في الكونفدرالية، فيلعب النادي المصري مع ريفينيو أوثوريتيز يوم 23 أكتوبر على استاد الإسكندرية في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة ستقام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة تيسكاس موجويس تيكلو الحكم الدولي الإريتري.

مباراة الذهاب ستقام في كمبالا يوم 16 أكتوبر الجاري.

وأخيرا، يلعب بيراميدز مع عزام يوم 23 أكتوبر على استاد السلام في إياب دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية.

المباراة ستقام في الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، وبقيادة جورج جاتوجاتو الحكم البوروندي الدولي.

مباراة الذهاب ستكون في تنزانيا يوم 16 أكتوبر الجاري.