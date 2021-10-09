مهاجم ليبيا: لم يحالفنا الحظ ضد مصر.. لا نشعر بالندم

لا يشعر محمد زعبية مهاجم ليبيا بالندم بعد الهزيمة من مصر بهدف دون رد يوم الجمعة.

وفاز منتخب مصر على ليبيا في ملعب برج العرب بهدف دون رد في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتحدث مهاجم ليبيا لقناة "أون تايم سبورتس 1" عقب المباراة قائلا: " لم يحالفني الحظ في تسجيل هدفا وارتطمت الكرة بالقائم زكنت أتمنى إسعاد الجماهير الليبية".

وعن هل تواجد محمد صلاح أربك حسابات ليبيا قال: "محمد صلاح لاعب يمثل العرب كلهم لكن منتخب ليبيا لم يأت لمواجهة محمد صلاح بل لمواجهة مصر وقدمنا ما علينا".

وبسؤاله هل يشعر منتخب ليبيا بالندم بسبب التحفظ الدفاعي في اللقاء أجاب "نندم على ماذا؟ راضون عن أنفسنا والمدرب كذلك ولا نشعر بالندم وجارينا المنتخب المصري وسنحت لنا فرصة والكرة ارتطمت في القائم وفي النهاية خسرنا".

ويتصدر منتخب مصر المجموعة السادسة بسبع نقاط بفارق نقطة عن ملاحقه ليبيا.