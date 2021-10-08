تصفيات المونديال - ألمانيا تُحبط مفاجأة رومانيا وتحلق في الصدارة

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 22:55

كتب : FilGoal

توماس مولر يحتفل بهدفه مع ألمانيا ضد رومانيا

قلب منتخب ألمانيا تأخره بهدف أمام رومانيا إلى الفوز بهدفين في سابع جولات التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

افتتح يانيس هاجي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة.

وأدرك سيرجي جنابري التعادل للماكينات في الدقيقة 52.

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وخطف توماس مولر الفوز لألمانيا في الدقيقة 81.

وفي مباراة أخرى لحساب نفس المجموعة تعادل منتخب أيسلندا إيجابيا بهدف لمثله مع ضيفه أرمينيا.

افتتح كامو هوفهانيسيان أهداف اللقاء لمنتخب أرمينيا في الدقيقة 35.

وأدرك إيساك يوهانيسون التعادل قي الدقيقة 77 لمنتخب أيسلندا.

وفاز منتخب مقدونيا الشمالية على مضيفه ليشتنشتاين برباعية دون رد.

افتتح داركو فيلكوفسكي أهداف اللقاء في الدقيقة 39.

وأضاف إزجان ألبوكسي الهدف الثاني لمقدونيا من ركلة جزاء في الدقيقة 66.

وفي الدقيقة 74 سجل بوبان نيكولوف الهدف الثالث لمنتخب مقدونيا.

وأتم داركو تشورلينوف رباعية مقدونيا في الدقيقة 83.

بتلك النتائج يتصدر منتخب ألمانيا المجموعة بـ18 نقطة يليه مقدونيا الشمالية بـ12 نقطة بالتساوي مع أرمينيا.

فيما يأتي منتخب أرمينيا رابعا بـ10 نقاط، وأخيرا أيسلندا بخمس نقاط.

تصفيات المونديال ألمانيا رومانيا
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