مجموعة مصر – أنجولا تنتفض وتُسقط الجابون بثلاثية في مباراة التأجيل لـ90 دقيقة

انتفض منتخب أنجولا وحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز على الجابون اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف منتخب أنجولا منافسه الجابون في ملعب 11 نوفمبر في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

سجل منتخب أنجولا الهدف الأول في اللقاء عن طريق زيني.

وأضاف آري بابل الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة 56.

وقلص أكسيل ماي النتيجة بهدف الجابون الوحيد في اللقاء في الدقيقة 82.

وبينما كان منتخب الجابون يبحث عن التعادل، قتل جوناثان مانانجا اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبفضل ذلك الانتصار ارتقى منتخب أنجولا في ترتيب المجموعة السادسة بثلاث نقاط يليه الجابون رابعا بنقطة وحيدة.

فيما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة بست نقاط يليه مصر بأربع نقاط.

وتأجلت المباراة لـ90 دقيقة بعدما كان من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة لكنها بدأت في السابعة والنصف.

يعود ذلك لأن منتخب الجابون لم يخضع للمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا فور وصوله لأنجولا.

وخضع لاعبو الجابون إلى اختبارات كورونا في ليبرفيل عاصمة الجابون قبل سفرهم، لكنهم لم يخضعوا للاختبارات في لواندا ما جعل المباراة تتأجل.

وفي النهاية اتفق الطرفين على خوض المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض.

وسيلتقي المنتخبان في الجولة الرابعة في الجابون يوم الإثنين المقبل.