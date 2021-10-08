مجموعة مصر – أنجولا تنتفض وتُسقط الجابون بثلاثية في مباراة التأجيل لـ90 دقيقة

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 21:32

كتب : FilGoal

مصر - أنجولا

انتفض منتخب أنجولا وحصد أول ثلاث نقاط له في مشوار التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بالفوز على الجابون اليوم الجمعة بثلاثة أهداف لهدف.

واستضاف منتخب أنجولا منافسه الجابون في ملعب 11 نوفمبر في الجولة الثالثة من تصفيات المونديال.

سجل منتخب أنجولا الهدف الأول في اللقاء عن طريق زيني.

أخبار متعلقة
تصفيات المونديال – الكاميرون تعبر موزمبيق بمشاركة ميكيسوني وصافرة مصرية مرموش أفضل لاعب شاب في الدوري الألماني بشهر سبتمبر الزمالك يتعادل مع الاتحاد الليبي وديا

وأضاف آري بابل الهدف الثاني لأنجولا في الدقيقة 56.

وقلص أكسيل ماي النتيجة بهدف الجابون الوحيد في اللقاء في الدقيقة 82.

وبينما كان منتخب الجابون يبحث عن التعادل، قتل جوناثان مانانجا اللقاء بهدف ثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

وبفضل ذلك الانتصار ارتقى منتخب أنجولا في ترتيب المجموعة السادسة بثلاث نقاط يليه الجابون رابعا بنقطة وحيدة.

فيما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة بست نقاط يليه مصر بأربع نقاط.

وتأجلت المباراة لـ90 دقيقة بعدما كان من المقرر أن تنطلق في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة لكنها بدأت في السابعة والنصف.

يعود ذلك لأن منتخب الجابون لم يخضع للمسحات الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا فور وصوله لأنجولا.

وخضع لاعبو الجابون إلى اختبارات كورونا في ليبرفيل عاصمة الجابون قبل سفرهم، لكنهم لم يخضعوا للاختبارات في لواندا ما جعل المباراة تتأجل.

وفي النهاية اتفق الطرفين على خوض المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض.

وسيلتقي المنتخبان في الجولة الرابعة في الجابون يوم الإثنين المقبل.

أنجولا الجابون منتخب مصر طريق المونديال
نرشح لكم
أخر الأخبار
ليس من بينهم رونالدو.. ميسي يختار مرشحيه للفوز بالكرة الذهبية 32 دقيقة | أوروبا
مجموعة مصر – أنجولا تنتفض وتُسقط الجابون بثلاثية في مباراة التأجيل لـ90 دقيقة 33 دقيقة | إفريقيا
كرة سلة – بسيناريو مجنون وبعد التمديد.. الأهلي يتجاوز الاتحاد ويعبر لنهائي البطولة العربية ساعة | مصر
الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية ثاني الجولات "صراع ثلاثي" ساعة | الدرجة الثانية
الكرة الذهبية.. بحثا عن معيار لن تجده أبدا ساعة | تقرير في الجول
مباشر تصفيات كأس العالم – مصر (0)-(0) ليبيا.. بداية الشوط الثاني ساعة | تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال – الكاميرون تعبر موزمبيق بمشاركة ميكيسوني وصافرة مصرية ساعة | تصفيات كأس العالم
تشكيل منتخب مصر – الشناوي ومرموش أساسيان.. وطارق حامد بديل أمام ليبيا ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي