انتهت مجموعة مصر – أنجولا (3) - (1) الجابون.. انتصار أصحاب الأرض

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي أنجولا والجابون التي تقام في معقل الأول 11 نوفمبر في ثالث جولات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتنطلق المباراة بعد قليل.

وتأخر انطلاق المباراة لساعة ونصف بسبب عدم خضوع لاعبي الجابون لاختبارات فيروس كورونا في أنجولا.

وفي نهاية المطاف تقرر انطلاق المباراة.

منتخب أنجولا خسر أول مباراتين له في التصفيات، فيما حصد الجابون نقطة من التعادل مع مصر.

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نهاية المباراة بانتصار أنجولا بثلاثة أهداف لهدف.

ق90+1: جووووول ثاالث لأنجولا عن طريق جوناثان مانانجا برأسية.

ق82: جوووول أكسيل ماي يقلص النتيجة ويسجل هدف أول للجابون.

ق56: جووووول ثااان لمنتخب أنجولا برأسية من أري بابل.

ق47: منتخب الجابون سجل هدفا عن طريق دينيس بوانجا لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم أنجولا بهدف دون رد.

ق45: دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع.

ق40: منتخب أنجولا طالب باحتساب ركلة جزاء بداعي إعاقة أري بابل لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

ق25: جوووول أول لأنجولا عن طريق زيني.

ق15: بداية استفاقة أنجولا لكن دون خطورة على مرمى الجابون.

ق10: ضغط هجومي من الجابون وسط تراجع دفاعي لأصحاب الأرض.

انطلاق المباراة.