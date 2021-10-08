مران الأهلي – ظهور محلل الأداء الجديد... وانتظام محمد شريف

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 19:13

كتب : حسام نور الدين

كايل سولومون محلل أداء الأهلي الجديد

تواجد كايل سولومون، محلل الأداء الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مران الفريق للمرة الأولى.

وبدأ سولومون مهام عمله الجديد ضمن أفراد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني.

واستأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم اليوم الجمعة استعدادا لمباراة جينديريماري ناشونال من النيجر.

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وخاض لاعبو الأهلي تدريبات تأهيلية في الجيم قبل انطلاق مران اليوم، في إطار البرنامج الموضوع للاعبين لتجهيزهم للمرحلة المقبلة، وأعقبها خوض اللاعبين تدريبات فنية متنوعة في إطار التحضير لمباراة بطل النيجر المقبلة.

وانتظم محمد شريف مهاجم الفريق في تدريبات الكرة اليوم، بعد انتهاء الراحة السلبية الإضافية التي حصل عليها خلال الأيام الماضية.

يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى، قاد تدريبات قوية لثلاثي حراسة المرمى علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في مران الفريق.

وأدى الثلاثي تدريبات بدنية متنوعة قبل أن يخوضوا وحدات تدريبية فنية في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

وكان سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، قد أعلن عن موعد سفر الفريق إلى النيجر، استعدادًا لمواجهة فريق جينديريماري ناشونال في ضربة البداية بدوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة إن الفريق سيغادر القاهرة يوم 14 أكتوبر الجاري متوجهًا إلى النيجر، وإنه سيخوض مرانه في اليوم التالي على ملعب المباراة.

ويختتم الأهلي استعداداته في القاهرة بأداء مرانه في ملعب التتش، قبل ساعات من التوجه إلى مطار القاهرة للسفر إلى النيجر.

مران الأهلي موسيماني جينديريماري ناشونال
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