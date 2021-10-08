الكرة الذهبية - مدافع مفاجأة.. وحضور ثنائي مانشستر سيتي في الدفعة الرابعة

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 18:27

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الدُفعة الرابعة من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2021.

وشهدت القائمة تواجد سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك ومدافع ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار جونيور نجم مانشستر سيتي ضمن 5 أسماء.

ويتبقى الآن الإعلان عن 10 أسماء أخرى بعد أن أُعلن بالفعل إجمالا عن 20 اسما من المرشحين للكرة الذهبية.

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الدُفعة الرابعة من المرشحين للكرة الذهبية:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

البرازيلي نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)

البرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الدنماركي سيمون كاير (ميلان)

الدفعة الثالثة من المرشحين للكرة الذهبية:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الإيطالي جيورجيو كيليني (يوفنتوس)

الدفُعة الثانية من المرشحين للكرة الذهبية:

الإنجليزي هاري كين (توتنام هوتسبير)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

الدفعة الأولى من المرشحين للكرة الذهبية:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)

النرويجي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

الإنجليزي ميسون ماونت (تشيلسي)

ويُنتظَر أن يتم الإعلان تباعًا عن الأسماء المتبقية في قائمة المرشحين خلال الدقائق المقبلة.

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