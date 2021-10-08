الكرة الذهبية - مدافع مفاجأة.. وحضور ثنائي مانشستر سيتي في الدفعة الرابعة

أعلنت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية عن الدُفعة الرابعة من قائمة المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2021.

وشهدت القائمة تواجد سيمون كاير قائد منتخب الدنمارك ومدافع ميلان الإيطالي، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار جونيور نجم مانشستر سيتي ضمن 5 أسماء.

ويتبقى الآن الإعلان عن 10 أسماء أخرى بعد أن أُعلن بالفعل إجمالا عن 20 اسما من المرشحين للكرة الذهبية.

الدُفعة الرابعة من المرشحين للكرة الذهبية:

البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي)

البرازيلي نيمار جونيور (باريس سان جيرمان)

البرتغالي روبن دياش (مانشستر سيتي)

الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

الدنماركي سيمون كاير (ميلان)

Let's keep the rhythm! Five new 2021 #ballondor nominees! 🇧🇪 Kevin De Bruyne 🇧🇷 Neymar 🇵🇹 Rúben Dias 🇦🇷 Lautaro Martínez 🇩🇰 Simon Kjaer pic.twitter.com/QOYfE9NNFF — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الثالثة من المرشحين للكرة الذهبية:

الأرجنتيني ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان)

البرتغالي برونو فيرنانديز (مانشستر يونايتد)

الإسباني بيدري (برشلونة)

الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد)

الإيطالي جيورجيو كيليني (يوفنتوس)

We still have a lot to announce! Here are five new 2021 #ballondor nominees! 🇦🇷 Lionel Messi 🇵🇹 Bruno Fernandes 🇪🇸 Pedri 🇭🇷 Luka Modrić 🇮🇹 Giorgio Chiellini pic.twitter.com/PXQSYjSlyO — France Football #BallondOr (@francefootball) October 8, 2021

الدفُعة الثانية من المرشحين للكرة الذهبية:

الإنجليزي هاري كين (توتنام هوتسبير)

الإيطالي جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد)

الإنجليزي رحيم سترلينج (مانشستر سيتي)

الإيطالي نيكولو باريلا (إنتر ميلان)

Let’s continue with the 2021 #ballondor nominees! 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Harry Kane 🇮🇹 Gianluigi Donnarumma 🇫🇷 Karim Benzema 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Raheem Sterling 🇮🇹 Nicolò Barella pic.twitter.com/Ej6SONvhBD — France Football (@francefootball) October 8, 2021

الدفعة الأولى من المرشحين للكرة الذهبية:

الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي)

الفرنسي نجولو كانتي (تشيلسي)

النرويجي إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند)

الإيطالي ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس)

الإنجليزي ميسون ماونت (تشيلسي)

Here are our first nominees for the 2021 #ballondor! 🇩🇿 Riyad Mahrez 🇫🇷 Ngolo Kanté 🇳🇴 Erling Haaland 🇮🇹 Leonardo Bonucci 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount pic.twitter.com/HdtZwVa74N — France Football (@francefootball) October 8, 2021

ويُنتظَر أن يتم الإعلان تباعًا عن الأسماء المتبقية في قائمة المرشحين خلال الدقائق المقبلة.