مجموعة مصر – تأجيل انطلاقة مباراة أنجولا والجابون وسط احتمالات للإلغاء

تأخرت انطلاقة مباراة أنجولا والجابون، ضمن مباريات المجموعة السادسة من تصفيات قارة إفريقيا لكأس العالم 2022.

وحسب الصفيين المتواجدين في ملعب المباراة، فإن تأخير انطلاق المباراة جاء بسبب عدم خضوع لاعبي الجابون لاختبارات كورونا فور وصولهم إلى لواندا كما تنص لوائح "فيفا".

وخضع لاعبو الجابون إلى اختبارات كورونا في ليبرفيل عاصمة الجابون قبل سفرهم، لكنهم لم يخضعوا للاختبارات في لواندا، ما يؤجل بدء المباراة حتى الآن، وبعد مرور 51 دقيقة على موعد بدايتها الأصلي في السادسة مساء.

وينتظر الحضور في الملعب حتى الآن، القرار بإقامة اللقاء أو تأجيله لحين اتخاذ القرار النهائي بشأنه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ويلعب منتخب مصر بعد قليل مع ليبيا في نفس المجموعة على استاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الثالثة.