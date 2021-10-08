الدرجة الثانية – تعرف على ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بعد نهاية ثاني الجولات "صراع ثلاثي"

انتهت الجولة الثانية من مباريات مجموعة القاهرة في دوري الدرجة الثانية بوجود صراع ثلاثي على صدارة الهدافين.

رفيق كابو مهاجم وادي دجلة خاض مباراة واحدة وسجل هدفين ليتساوى مع أحمد مجدي "كهربا" لاعب بلبيس ومحمد ريعو من السكة الحديد.

فكيف جاء ترتيب الهدافين بعد نهاية الجولة؟

إليكم ترتيب هدافي مجموعة القاهرة بدوري الدرجة الثانية.🔥 pic.twitter.com/mb5633pbYb — FilGoal (@FilGoal) October 8, 2021

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