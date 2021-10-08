قائمة بيراميدز - 6 حراس وعبد الله السعيد ورمضان صبحي على رأس 33 لاعبا

أعلن نادي بيراميدز قائمته المحلية لموسم 2021-2022 لمنافسات الدوري والكأس وباقي المنافسات المحلية والقارية.

وضمت القائمة المحلية 33 لاعبا، بعد قيد كل من: أحمد دعدور ومحمود صابر وفخر الدين بن يوسف وهشام محمد وحسين السيد وعبد الله مجدي والمغربي وليد الكرتي واللاعب الشاب عبد الرحمن صميدة.

وجاءت قائمة بيراميدز للموسم الجديد:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - مهدي سليمان - أحمد دعدور - يوسف نادر "2001" - عبد الرحمن أيمن "2001".

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال - حسين السيد.

خط الوسط: عمر جابر - إريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - هشام محمد - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - صلاح الدين يحيى "1999" - عماد ميهوب "2001" - إبراهيم عادل "2001" - محمود صابر "2001" - عبد الرحمن صميدة "2003"

خط الهجوم: محمود وادي - محمد الجباس - ناصر منسي - فخر الدين بن يوسف.

ورحل عن بيراميدز في سوق الانتقالات كل: طارق طه – عبد الله بكري – محمد فاروق – رجب بكار – محمد فتحي – محمود حمادة – أحمد الشيخ – كريم الطيب – أحمد حمودي – جون أنتوي.

يُذكر أن بيراميدز الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع في ثالث مواسمه بالمسمى الجديد.