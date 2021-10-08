ذا صن: كونتي يرفض فكرة تدريب نيوكاسل

سيرفض أنطونيو كونتي المدير الفني السابق لإنتر وتشيلسي فكرة تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على النادي.

وأصبح موقف ستيف بروس المدير الفني للنادي الإنجليزي محل تهديد في ظل النتائج الضعيفة منذ بداية الموسم.

وبحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فأن أنطونيو كونتي من بين المدربين المحتملين لقيادة الفريق خاصة بعدما درب من قبل يوفنتوس وتشيلسي وإنتر وقادهم لتحقيق لقب الدوري.

وأضاف التقرير أن المدرب الإيطالي يسعى لخوض تجربة مع نادي يريد المنافسة على الألقاب، وليس بناء فريق.

وأوضح التقرير أن "كونتي يفكر في توقعات عالية بشأن مسيرته التدريبية".

نيوكاسل يتواجد حاليا في النصف الثاني من جدول الدوري الإنجليزي ويأمل الفريق المُلقب بـ جيوش المدينة أن يتحول بفضل المشروع إلى منافس مثل مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي.

وبعد مرور 7 جولات من بداية الدوري الإنجليزي حقق نيوكاسل 3 نقاط من 3 تعادلا و4 خسائر ودون أي انتصار.

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" رسميا عن إتمام عملية بيع نادي نيوكاسل يونايتد إلى التحالف المالي القائم بقيادة سعودية.

وتم الإعلان بواسطة بيان عبر الموقع الرسمي جاء فيه: "البريميرليج ونادي نيوكاسل لكرة القدم وشركة سانت جيمس القابضة المحدودة انتهوا اليوم من حل النزاع بأن صفقة الاستحواذ على النادي بواسطة تحالف صندوق الاستثمار السعودي و(بي سي بي كابيتال بارتنرز) و(آر بي) للرياضة والإعلام".

بذلك تنتهي حقبة مايك آشلي في قيادة نيوكاسل بعد استمرارها لمدة 14 عاما، بصفقة تقدرها التقارير الإعلامية بقرابة 300 مليون يورو.