هدف تاونسند ضد بيرنلي الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل هدف في البطولة خلال شهر سبتمبر الماضي.

أندروس تاونسيند النادي : إيفرتون

وفاز أندروس تاونسند لاعب إيفرتون بالجائزة عن هدفه في شباك بيرنلي حين فاز ناديه بنتيجة 3-1 في 13 سبتمبر الماضي.

وسجل الإنجليزي هدفه بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس نيك بوب.

وبات تاونسند (30 عاما) أول لاعب يفوز بجائزة هدف الشهر 3 مرات.

A divine goal 🚀 🌟 @andros_townsend’s strike has been named as @budfootball Goal of the Month 🌟#PLAwards pic.twitter.com/b5W9YhMuYW — Premier League (@premierleague) October 8, 2021

وتفوق تاونسند على 6 لاعبين آخرين ليظفر بالجائزة التي يحددها خبراء وتصويت الجمهور.

وكان داني إنجز لاعب أستون فيلا فاز بالجائزة عن شهر أغسطس بهدفه ضد نيوكاسل يونايتد.