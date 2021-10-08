هدف تاونسند ضد بيرنلي الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 14:08

كتب : FilGoal

تاونسند

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل هدف في البطولة خلال شهر سبتمبر الماضي.

أندروس تاونسيند

النادي : إيفرتون

وفاز أندروس تاونسند لاعب إيفرتون بالجائزة عن هدفه في شباك بيرنلي حين فاز ناديه بنتيجة 3-1 في 13 سبتمبر الماضي.

وسجل الإنجليزي هدفه بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس نيك بوب.

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وبات تاونسند (30 عاما) أول لاعب يفوز بجائزة هدف الشهر 3 مرات.

وتفوق تاونسند على 6 لاعبين آخرين ليظفر بالجائزة التي يحددها خبراء وتصويت الجمهور.

وكان داني إنجز لاعب أستون فيلا فاز بالجائزة عن شهر أغسطس بهدفه ضد نيوكاسل يونايتد.

تاونسند الدوري الإنجليزي
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