هدف تاونسند ضد بيرنلي الأفضل في الدوري الإنجليزي خلال سبتمبر
الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 14:08
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أفضل هدف في البطولة خلال شهر سبتمبر الماضي.
أندروس تاونسيند
النادي : إيفرتون
وفاز أندروس تاونسند لاعب إيفرتون بالجائزة عن هدفه في شباك بيرنلي حين فاز ناديه بنتيجة 3-1 في 13 سبتمبر الماضي.
وسجل الإنجليزي هدفه بتسديدة رائعة بقدمه اليسرى سكنت شباك الحارس نيك بوب.
وبات تاونسند (30 عاما) أول لاعب يفوز بجائزة هدف الشهر 3 مرات.
A divine goal 🚀
🌟 @andros_townsend’s strike has been named as @budfootball Goal of the Month 🌟#PLAwards pic.twitter.com/b5W9YhMuYW— Premier League (@premierleague) October 8, 2021
وتفوق تاونسند على 6 لاعبين آخرين ليظفر بالجائزة التي يحددها خبراء وتصويت الجمهور.
وكان داني إنجز لاعب أستون فيلا فاز بالجائزة عن شهر أغسطس بهدفه ضد نيوكاسل يونايتد.