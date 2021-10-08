لابورتا: آملت أن يلعب ميسي لـ برشلونة بدون مقابل

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 11:38

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

اعترف خوان لابورتا رئيس برشلونة أنه آمل أن يعرض عليه ليونيل ميسي اللعب للنادي الكتالوني دون مقابل عوضا عن الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان.

ليونيل ميسي

النادي : باريس سان جيرمان

برشلونة

ورحل ميسي بعد مسيرة أسطورية عن برشلونة عقب نهاية تعاقده الموسم الماضي وانضم لصفوف العملاق الفرنسية.

وقال لابورتا في حواره مع إذاعة راديو كتالونيا: "أحب ليونيل ميسي لدرجة الغضب، لكن يأتي الوقت الذي ترى فيه أشياء لا يمكن أن تحدث، كان الأمر محبطا للطرفين".

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وأضاف "كانت هناك رغبة في بقائه، لكن الضغط بسبب العرض الذي أمتلكه، كنا نعلم أنه سينضم لباريس سان جيرمان إن لم يبق".

وأردف "سيظل ميسي أفضل لاعب في تاريخ برشلونة وأريد تأكيد ذلك، كل شيء كان يشير إلى أنه يمتلك عرضا من باريس سان جيرمان قبل مغادرة النادي، كنا نعلم بأن العرض كبير".

وواصل "عندما وصل الأمر لصناعة القرار، رأيت أنني أفعل الأفضل لـ برشلونة، آملت أن يكون هناك تغيير وأنه قد يقول لي سألعب لبرشلونة دون مقابل، لكن لا نتوقع ذلك من لاعب في هذا المستوى".

وأتم "نمتلك علاقة جيدة للغاية، أعرف أننا إذا تعافينا ماديا كان من الممكن تعويضه، لكن لم يكن بإمكاننا الطلب في ظل عرض باريس الذي أمتلكه".

ميسي انضم إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال حر عقب نهاية مشواره الطويل مع برشلونة.

الأرجنتيني البالغ 34 عاما منذ انضمامه لفريق العاصمة الفرنسية شارك في 5 مباريات بجميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا جاء في شباك مانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا.

خوان لابورتا ليونيل ميسي برشلونة باريس سان جيرمان
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