توصية قضائية برفض دعوى الاعتداء الجنسي ضد كريستيانو رونالدو

الجمعة، 08 أكتوبر 2021 - 00:21

كتب : أحمد أباظة

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد وفياريال

صدرت توصية قضائية رسمية في ولاية نيفادا الأمريكية برفض دعوى الاعتداء الجنسي المقدمة من كاثرين مايورجا ضد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، في الواقعة التي ترجع أحداثها إلى عام 2009.

وتعرض رونالدو للاتهام من مايورجا في دعوى قضائية بدأت عام 2018، حيث اتهمته باغتصابها قبل 9 أعوام، تحديدا قبل انتقاله إلى ريال مدريد في صيف العام ذاته.

ونفى رونالدو هذه المزاعم طوال الوقت، مصرا أن العلاقة التي جمعتهما تمت بالتراضي، ولكن ظهور قصة مايورجا في مجلة "دير شبيجل" الألمانية ضمن تسريبات "فوتبول ليكس" الشهيرة كانت مدخل هذه القصة إلى الحياة مرة أخرى.

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وقدمت ليزلي ستوفال محامية مايورجا المستندات التي حصلت عليها من "فوتبول ليكس" كمستند رسمي ضمن الدعوى المدنية ضد رونالدو، ولكنها كانت واحد من الأسباب الرئيسية لخروج التوصية برفض الدعوى أيضا.

وأرسل قاضي الصلح دانييل ألبريجتس توصيته إلى محكمة نيفادا برفض هذه الدعوى، لأن المستندات المسربة كانت محادثات خاصة بين رونالدو والمحامين التابعين له، وبالتالي لا يمكن تسجيلها كدليل إدانة.

وكتب القاضي ألبريجتس في توصيته: "رفض دعوى مايورجا بسبب سوء تصرف محاميتها نتيجة قاسية، ولكن للأسف هو الجزاء المناسب لضمان نزاهة العملية القضائية".

هذه التوصية لا تعني نهاية القضية، ولكن ستأخذها جينيفر دورسي القاضية المسئولة عن هذه الدعوى بعين الاعتبار.

يذكر أن رونالدو دفع 375 ألف دولار في يناير 2010 إلى مايورجا لإنهاء هذه الدعوى قبل ولادتها، وذلك باتفاق تم بوساطة بين الفريق القانوني لكل منهما، ولكنها عادت للسطح مرة أخرى بعد 8 أعوام.

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