بوجبا عن انتقاله إلى يوفنتوس: أحب تورينو وأتحدث مع ديبالا وكوادرادو

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:41

كتب : أحمد أباظة

بول بوجبا - فرنسا × بلجيكا

بوجبا مانشستر يونايتد يوفنتوس فرنسا بلجيكا دوري الأمم الأوروبية
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