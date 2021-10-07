الصفقة 21.. فاركو يضم أحمد شريف من دجلة

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:29

كتب : أحمد الخولي

وادي دجلة - أحمد شريف

أعلن نادي فاركو مساء اليوم الخميس ضمه لأحمد شريف مهاجم وادي دجلة بعقد يمتد لخمس سنوات مقبلة رسميا.

اللاعب صاحب الـ18 عاما شارك في 21 مباراة الموسم الماضي مع دجلة في كل البطولات سجل خلالهم هدفين ولم يصنع.

وأصبح أحمد شريف هو الصفقة رقم 21 لفاركو في الانتقالات الصيفية الجارية.

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إذ ان فاركو تعاقد مع الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر للمقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى.

هذا بالإضافة لأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري والجناح الأيمن لسموحة إسلام جمال.

بجانب التعاقد مع الرباعي الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالإضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.

أحمد شريف فاركو وادي دجلة في الدوري
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