الجزيري يسجل من صناعة معلول.. تونس تهزم موريتانيا بثلاثية

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 23:19

كتب : FilGoal

سيف الدين الجزيري مع منتخب تونس أمام السودان

سيف الدين الجزيري سجل هدفا من صناعة علي معلول، وفازت تونس على موريتانيا بثلاثية.

فازت تونس على موريتانيا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022.

تقدمت تونس بالهدف الأول في الدقيقة الـ15 من تصويبة صاروخية على الطائر من إلياس سخيري.

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وأضاف وهبي خزري هدفا ثانيا في الدقيقة الـ42 بعد عرضية من وهبي كشريدة، قابلها خزري بلمسة في المرمى، قبل أن يصطدم بحارس موريتانيا ويتلقى العلاج، وينتهي الشوط الأول بتقدم تونس بهدفين.

وفي شوط المباراة الثاني، شارك فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز، وسيف الدين الجزيري لاعب الزمالك بالدقيقة الـ66 بدلا من وهبي خزري، ونعيم سليتي.

منتصر طالبي شارك في الدقيقة الـ76 رفقة محمد بن رمضان في الدقيقة الـ77 بدلا من ياسين مرياح، وأنيس سيماني، قبل أن يختتم منذر الكبير تبديلاته في الدقيقة الـ84 بدخول سيباستيان تونكيتي بدلا من سعد بقير.

وأضاف الجزيري هدف تونس الثالث في الدقيقة الـ84. عرضية من علي معلول، قابلها سيف الجزيري بلمسة في القائم الأيمن، لترتد الكرة إلى الجزيري الذي استلم ثم أودعها المرمى بنجاح.

على الجهة الأخرى، تواجد مامادو نياس لاعب المقاولون العرب على مقاعد بدلاء موريتانيا، ولم يشترك في اللقاء.

الفوز رفع رصيد تونس إلى 9 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الثانية، فيما تجمد رصيد موريتانيا عند صفر من النقاط في المركز الأخير.

وفي نفس المجموعة، فازت غينيا الاستوائية على زامبيا بهدفين مقابل لا شيء.

تصفيات كأس العالم تونس موريتانيا
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