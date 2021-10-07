سوبر جلوب – برشلونة وماجديبورج ينتصران ويتأهلان للنهائي

ضرب برشلونة موعدا مع ماجديبورج في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفاز برشلونة على بينيروس البرازيلي بنتيجة 39-24 في نصف النهائي الذي انتهى قبل قليل.

المباراة شهدت تسجيل علي زين النجم المصري لـ برشلونة ثلاثة أهداف على مدار الشوطين.

وسيلعب برشلونة مع ماجديبورج الألماني في النهائي، إذ فاز الفريق الألماني على آلبورج الدنماركي بنتيجة 32-30 في وقت سابق.

وسيلعب آلبورج مع بينيروس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب برشلونة مع ماجديبورج في النهائي يوم السبت المقبل.