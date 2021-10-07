سوبر جلوب – برشلونة وماجديبورج ينتصران ويتأهلان للنهائي

الخميس، 07 أكتوبر 2021 - 21:20

كتب : FilGoal

الزمالك - برشلونة - كأس العالم للأندية لكرة اليد

ضرب برشلونة موعدا مع ماجديبورج في نهائي كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وفاز برشلونة على بينيروس البرازيلي بنتيجة 39-24 في نصف النهائي الذي انتهى قبل قليل.

المباراة شهدت تسجيل علي زين النجم المصري لـ برشلونة ثلاثة أهداف على مدار الشوطين.

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وسيلعب برشلونة مع ماجديبورج الألماني في النهائي، إذ فاز الفريق الألماني على آلبورج الدنماركي بنتيجة 32-30 في وقت سابق.

وسيلعب آلبورج مع بينيروس في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، فيما يلعب برشلونة مع ماجديبورج في النهائي يوم السبت المقبل.

كرة يد سوبر جلوب برشلونة علي زين
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