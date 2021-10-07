تصفيات المونديال – سقوط صادم لـ نيجيريا أمام إفريقيا الوسطى بالوقت القاتل

فاز منتخب إفريقيا الوسطى على منتخب نيجيريا بهدف مقابل لا شيء في الوقت القاتل من اللقاء الذي جمع المنتخبين ضمن مباريات المجموعة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

أحرز اللاعب كارل نامنجندا هدف الفوز لإفريقيا الوسطى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحقق المنتخب الانتصار الأول له في المجموعة على حساب منتخب نيجيريا لتتعقد حسابات المجموعة الثالثة.

ولكن على الرغم من خسارة المنتخب النيجيري إلا أنه ظل في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط، ولكنه ابتعد بفارق نقطتين عن منتخبي كاب فيردي وإفريقيا الوسطى، إذ يحتلان المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما جاء المنتخب الليبيري في المركز الأخير من المجموعة برصيد ثلاث نقاط.

وفي نفس المجموعة، حقق منتخب كاب فيردي انتصاره الأول في المجموعة على حساب منتخب ليبيريا بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف في مباريات المجموعة ذاتها.

شهدت المباراة تقدم منتخب ليبيريا في النتيجة عن طريق اللاعب فان دافي هارمون في الدقيقة 3 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة 52 أحرز اللاعب جاميرو مونتيرو هدف التعادل، لمنتخب كاب فيردي، فيما أحرز هدف الفوز اللاعب جاري رودريجيز في الدقيقة 2 من الوقت بدل من الضائع للمباراة.

يذكر أنه من المقرر أن تلتقي إفريقيا الوسطى مع منتخب نيجيريا في الجولة المقبلة الأسبوع المقبل، بينما تواجه ليبيريا منتخب كاب فيردي بنفس الجولة.